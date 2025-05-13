Esila Ayık’a ceza belirlendi! Gözaltı sonrası tutuklandı

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleşen operasyon ardından düzenlenen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile tutuklanan diğer kişiler Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 8 Nisan’da Kadıköy’de yapılan eyleme ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iddianame hazırlandı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASI

İddianamede, Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz konulu programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu belirtildi. Başsavcılık iddianamelerde dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin bulunduğunu belirtti. Üç kişi hakkında, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla toplamda 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

ESİLA AYIK’IN AÇIKLAMALARI

Marmara Cezaevi’nde bir aydan fazla süredir tutuklu olan üniversite öğrencisi Esila Ayık, programda fotoğraf çektirmek amacıyla bulunduğunu ifade etti. İddianamede yer alan savunmasında Ayık, “Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” şeklinde konuştu.

ARDA ÖĞÜŞLÜ’NÜN BEYANLARI

Arda Öğüşlü ise savunmasında konser için programa katıldığını belirtti. Öğüşlü, “Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi (maske şeklindeki bez parçası) havanın soğuk olması nedeniyle taktım.” dedi. İddianamenin Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından üç şüphelinin yargılanmasına başlanacak.