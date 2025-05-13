Esila Ayık’a ceza belirlendi. Gözaltına alınmıştı

İDDİANAMENİN TAMAMLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile birlikte Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, 8 Nisan günü Kadıköy’de gerçekleşen bir eylemle ilgili gerçekleştirildi.

BAŞSAVCILIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İddianamede, “Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz” başlıklı programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu ifade edildi. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden ifadelerin bulunduğu belirtildi. Üç kişi hakkında, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla toplamda 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

ESİLA AYIK’IN SAVUNMASI

Bir aydan fazla süredir Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan Esila Ayık, söz konusu etkinliğe fotoğraf çektirmek amacıyla katıldığını dile getirdi. İddianamede yer alan savunmasında Ayık, “Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” şeklinde konuştu.

ARDA ÖĞÜŞLÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Diğer tutuklu Arda Öğüşlü de savunmasında konser için programa katıldığını belirtti. “Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi (maske şeklindeki bez parçası) havanın soğuk olması nedeniyle taktım.” diyerek durumu açıkladı. İddianamenin Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından üç şüphelinin yargı süreci başlayacak.