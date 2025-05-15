Esila Ayık Tahliye Oldu! Gözaltına Alınmıştı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYON SONRASI GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı olayda tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma sona erdi. Üç öğrenci bugün hakim karşısına çıktı. Kronik kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan Ayık, Öğüşlü ve Erdoğan, ilk duruşmada tahliye edildi.

HASTA ÖĞRENCİLERİN DURUMU VE TUTUKLULUK SÜRELERİ

Ayık hakkında, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Öğrencinin bir buçuk ay boyunca tutuklu kaldığı belirtildi. Belçika’da eğitim gören Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla İstanbul Kadıköy’de düzenlenen gösteri sırasında gözaltına alındı ve 9 Nisan’da tutuklandı.