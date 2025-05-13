Esin Gündoğdu, 72 Kilo Verdi!

FİZİKSEL DEĞİŞİMİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Esin Gündoğdu, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi birçok popüler yapımda yer almış bir oyuncu. Şimdi geçirdiği büyük fiziksel değişimle tekrar konuşuluyor.

YENİ GÖRÜNÜMÜNDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya hesabından sıkça paylaşımlar yapan Gündoğdu, son olarak yayınladığı fotoğrafla hayranlarını hem şaşırttı hem de etkiledi. Yeni görünümüyle bambaşka birisi haline gelen Esin Gündoğdu, bu değişimiyle gündemi oldukça meşgul ediyor.

AMELİYAT KARARI ALDI

Kilo vermek amacıyla daha önce bir çok yöntem deneyen Gündoğdu, sonunda mide küçültme ameliyatı olma kararı aldığını ifade etti. Sürecin kolay geçmediğini belirten Gündoğdu, bunun sonucunda sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuştuğunu da vurguladı.