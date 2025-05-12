Esin Gündoğdu 72 Kilo Verdi! Gündem Olmuştu

PEDALINI ÇEVİRİYOR

Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi sevilen projelerdeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerdeki büyük fiziksel değişimiyle ise gündemde kalmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜSÜ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Sosyal medya aracılığıyla sık sık hayranlarına ulaşan Gündoğdu, en son paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de etkiledi. Yeni görünümüyle adeta bambaşka bir kişiliğe bürünen Gündoğdu, dikkatlerin odağı haline geldi.

Kilo vermek amacıyla birçok yöntem deneyen Gündoğdu, en sonunda mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdiğini duyurdu. Sürecin zorlayıcı olduğunu söyleyen Gündoğdu, mevcut durumun onu sağlıklı ve mutlu bir hayata ulaştırdığını belirtti.