Esin Gündoğdu Kilo Verdi, Gündem Oldu

FİZİKSEL DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi tanınmış yapımlarda rol alan Esin Gündoğdu, geçirmiş olduğu büyük fiziksel değişimle gündeme gelmeye devam ediyor.

YENİ GÖRÜNÜMÜ İLE ŞAŞIRTIYOR

Sosyal medya hesabında sıklıkla paylaşımlar yapan Gündoğdu, son olarak paylaştığı fotoğraf ile hem hayranlarını çok şaşırttı hem de büyüledi. Yeni görünümü ile adeta bambaşka birine dönüşen Gündoğdu’nun son hali sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

KİLO VERME YOLUNDA MİDE AMELİYATI

Kilo vermek için birçok yöntem deneyen Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Sürecin kolay geçmediğini belirten Gündoğdu, sonucunda sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeye başladığını ifade ediyor.