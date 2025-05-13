Esin Gündoğdu’nun Değişimi Gündem Oldu

POPÜLER YAPIMLARDA YER ALAN ESİN GÜNDOĞDU’NUN DEĞİŞİMİ

‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi birçok popüler projede yer alan Esin Gündoğdu, yaşadığı büyük fiziksel değişimle dikkat çekiyor.

SEVENLERİNDEN YORUM YAĞMURU

Sosyal medya platformunda sıkça yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla etkileşimde bulunan başarılı oyuncu, son paylaştığı fotoğrafıyla izleyicilerini hem şaşırttı hem de etkiledi. Gündoğdu’nun yeni görünümü, geniş bir ilgiyle karşılandı ve gündem haline geldi.

MİDE AMELİYATI İLE DEĞİŞİMİ

Kilo vermek için daha önce bir dizi yöntem deneyen Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdiğini açıkladı. Sürecin kolay geçmediğini belirten oyuncu, sonunda sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuştuğunu dile getirdi.