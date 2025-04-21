Eşinden Habersiz Sattı, Tazminat Aldı!

YARGITAY’DAN TAZMİNAT KARARI

Yargıtay, eşinden habersiz olan taşınmaz satışında bulunan bir adamı tazminata mahkum etti. Olay Samsun şehrinde meydana geldi. Buğra K. ve Açelya K., 30 yıl önce ikinci bir evlilik gerçekleştirdi. Açelya K., geçtiğimiz yıl eşine boşanma davası açmaya karar verdi.

ARSANIN SATIŞINDAN EDİNİLEN GELİR

Kadın, boşanma davasının temel gerekçesi olarak, evlilik birliği süresince edinilen gayrimenkullerin kendisinden habersiz bir şekilde satılmasını öne sürdü. Açelya K., eşinin kendisinden habersiz sattığı arsadan elde edilen parayla, ilk evliliğinden olan oğluna ev alındığını belirtti.

YAŞADIĞI SORUNLARI ANLATTI

İlgili olay üzerine evi terk etmek durumunda kaldığını ifade eden kadın, kızının yanına yerleştiğini ve yoksulluk içinde yaşadığını dile getirerek nafaka ve hem maddi hem de manevi tazminat talep etti.

EŞİNİN GÖRÜŞÜ ALINMADI

Boşanma davasının yargılandığı mahkeme, tazminat taleplerini reddetti. Bunun üzerine kadının avukatı, durumu istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Buğra K.’nin kendi adına kayıtlı olan taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığını vurguladı. Bu durumun erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğini belirtti. Kadının manevi tazminat talebi mahkeme tarafından reddedildi; ancak kocanın 25 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verildi.

YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Alınan bu karar, her iki tarafı da tatmin etmedi. Dosya yeniden temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yapılan bu eylemin kusurlu olduğuna ve kadından habersiz olan bir satış işleminin ekonomik anlamda güven sarsıcı bir davranış olduğunu kaydederek, kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğine hükmetti. Yargıtay, Buğra K.’nin manevi tazminat ödemesi gerektiğine dair kararı da bozmadan geçti.