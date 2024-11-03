Eşini Öldüren Kocanın İfadesi Ortaya Çıktı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Olay, 31 Ekim tarihinde saat 07.30 civarında Marmaris’in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi’nde gerçekleşiyor.

ŞİDDET VE ÖLDÜRME İDDİASI

Tuncay Yorulmaz ile boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz arasında çıkan bir tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüşüyor. Tuncay Yorulmaz, Yasemin Yorulmaz’ın başına şişeyle vurduktan sonra sırtından bıçaklıyor. Bu bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybediyor.

TUTUKLAMA VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay sonrası, Tuncay Yorulmaz polis merkezine giderek “eşini öldürdüğünü” itiraf ediyor ve teslim oluyor. Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz’ı gözaltına alıyor. Yasemin Yorulmaz’ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderiliyor.

BOŞANMA SÜRECİ VE HUKUKİ İŞLEMLER

Çiftin, 10 Ekim 2024 tarihinde anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve bu kapsamda 22 Kasım’da duruşmalarının olacağı öğreniliyor. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay Yorulmaz tutuklanıyor.