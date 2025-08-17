Eşini Vurup Kendini Vurdu

Olayın Gelişimi

Ordu’da eşi Selma M.(45) bacağından vurduktan sonra el yapımı tabancayı kafasına ateş eden İlkay Mızrak (50), hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Olay, 13 Ağustos’ta Altınordu ilçesinde bulunan Bucak Mahallesi’ndeki çatı katındaki dairede gerçekleşti. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Selma ve İlkay M. çifti, dairede tartışmaya başladı.

Silahlı Saldırı ve Müdahale

Tartışmanın ardından İlkay Mızrak, el yapımı tabanca ile Selma M’yi bacağından vurdu. Ardından tabancayı başına dayayıp ateş etti. Olayın sesi komşular tarafından duyuldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, İlkay Mızrak’ı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Selma M.’yi ise Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak İlkay Mızrak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aile Durumu ve Olayın Ayrıntıları

Selma M.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken, çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları ve Selma M’nin daireye, kıyafetlerini almak amacıyla geldiği öğrenildi. Olay sırasında çiftin iki çocuğunun dışarıda olduğu da bilgileri arasında yer aldı.