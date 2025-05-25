Eşinin İş Yerini Bilmemek, Boşanma Nedeni

YARGITAY BOŞANMA DAVASINI ONAYLADI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen erkeği kusurlu buldu. Yerel mahkeme, bu kişi hakkında boşanma davasında nafaka ve tazminat ödemesine karar verdi.

BOŞANMA DAVASI SÜRECİ

Antalya’da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellendiğini ve eşiyle ailesi tarafından dışlandığını beyan ederek boşanma davası açtı. Davalı eş, kendisine usulüne uygun şekilde tebliğ edilen dava dilekçesine dahi cevap vermedi.

YARGILAMA SONUCU

Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerinin adresini bile bilmeyecek kadar ilgisiz davranıp, kadının yakınlarının telefonlarına cevap vermeyerek bağlılık bağlarını kopardığını belirtti. Mahkeme, çiftin “evlilik birliğinin temelden sarsıldığını” tespit ederek tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetinin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

MADDİ TAZMİNAT ARTIRILDI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Ancak, kadına ödenecek maddi tazminatı 75 bin liraya yükseltti.

TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Erkeğin temyiz başvurusu Yargıtay’a ulaştı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğunu tespit ederek davalı eşin temyiz istemini reddetti ve hükmün onanmasına karar verdi.