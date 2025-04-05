“Eşit Şartlarda Müzakereye Hazırız”

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: “ABD İLE EŞİT KONUMDAN MÜZAKEREYE HAZIRIZ”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile tehdit altında değil, eşit şartlarda müzakere etmeye hazır olduğunu açıkladı. Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, İran’ın iç ve dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İRAN’IN EKONOMİK POTANSİYELİ VE HALKIN SORUNLARI

Hükümetin, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını çözmek için çaba gösterdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Halkın ekonomik durumu iyi değil, verimlilik ve etkinlik konusunda geçen yıla göre daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin çok sayıda imkanı var. Sorunlara bakış açımızı değiştirirsek, bu sorunları çözebiliriz” dedi.

Pezeşkiyan, hayırseverlerin desteği ve halkın katılımıyla İran’da hiç kimsenin aç kalmayacağı bir sistem kurduklarını da belirtti.

KUTUPLAŞMALARA KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Ülkedeki siyasi kutuplaşmalara da değinen Pezeşkiyan, “Bazıları her şeyi siyasallaştırıyor, hatta halka hizmet etmeyi bile politik bir araç olarak görüyor. Halka hizmet etmek politik değil. Hepimiz liderliğin (Ayetullah Ali Hamaney) arkasında birleşip halkın sorunlarını çözmek için birlikte çalışmalıyız. İç çekişmeleri bırakıp birlik olursak, düşman bize göz dikmez ve sorunları çözebiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN TEHDİT VE MÜZAKERE ÇAĞRISINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın hem saldırı tehditleri hem de müzakere çağrısına atıfta bulunan Pezeşkiyan, “İran eşit şartlarda diyalog istiyor. Bir yandan bizi tehdit ediyorlar, diğer yandan müzakere istiyorlar. Eğer müzakere istiyorsanız, tehdit etmenin anlamı ne? ABD bugün sadece İran’ı değil, tüm dünyayı küçük düşürüyor ve bu tutum müzakere çağrısıyla çelişiyor” dedi.

TRUMP’IN MEKTUBU VE İRAN’IN CEVABI

ABD Başkanı Trump, 7 Mart’ta İran lideri Hamaney’e hem tehdit hem de müzakere çağrısı içeren bir mektup gönderdiğini duyurmuştu. Hamaney ise ABD’nin müzakerelerle sorun çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak istediğini belirterek, İran’ın bunu kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Mektup, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla İran’a ulaştırılmış, İran da 27 Mart’ta Umman üzerinden yanıt verdiğini bildirmişti.

DOLAYLI GÖRÜŞME HAZIRLIĞI VE SAVUNMA POLİTİKASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump tehditlerini sürdürdüğü sürece ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını, ancak aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere açık olduklarını belirtmişti.

Erakçi, müzakerelerin yalnızca nükleer konuyla sınırlı olacağını, savunma kapasitesinin ise tartışmaya açık olmadığını vurgulamıştı.

TRUMP’IN BOMBALAMA TEHDİDİ VE İRAN’IN KARŞILIK UYARISI

Trump, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada, İran’ın anlaşmaya varmaması halinde “daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalanacağı” tehdidinde bulunmuştu.

İran lideri Hamaney ise Trump’ın bu tehditleri gerçekleştirebileceğine ihtimal vermediklerini, ancak herhangi bir saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini açıklamıştı.