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Eski Adana Emniyet Müdürü A.Z.G Yakalandı

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FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin güvenliğine dair gizli belgelerin temin edilmesi ve istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etme gibi farklı suçlar nedeniyle aranan FETÖ üyesi A.Z.G’nin yakalandığını kamuoyuna açıkladı. A.Z.G, Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

8 YIL 5 AY CEZASI VAR

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda FETÖ üyelerini teker teker yakaladıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G, düzenlediğimiz operasyonla Ankara Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı.”

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