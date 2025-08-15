Eski AK Parti Vekili Ali Boğa Hayatını Kaybetti

OLAY OLAĞANÜSTÜ BİR DURUMDU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa’ya çarptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri derhal yönlendirildi.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Boğa’nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve siyasi parti temsilcileri kaza yerinde bulunarak polis ekiplerinden bilgi aldı. Boğa’nın cesedi, yapılacak incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı bilgisi edinildi. Olayla ilgili polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve incelemeler devam ediyor.