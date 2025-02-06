Eski Ataşehir Başkanı İlgezdi’ye Hapis Talebi

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ataşehir Belediye Başkanlığı süresince ruhsata aykırı olarak inşa edilen 7 yapının yıkım kararı uygulamayan Battal İlgezdi hakkında, ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, İlgezdi ve 8 şüpheli için 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İMAR PROJELERİNE AYKIRI YAPILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, imar projelerine aykırı olan yapılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapora yer verildi. Raporda, ilçede kanuna aykırı yapılan projelerin olduğu ve bu yapılar hakkında İmar Kanunu’nun 32. maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye başkanı ve yetkililerin bu kararları hayata geçirmediği ifade edildi.

GÖREVI KÖTÜYE KULLANMA İDDİASI

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonucu, görevlerini kötüye kullandığı iddia edilen eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve 8 görevli hakkında soruşturma izni verildi. Danıştay’a yapılan itirazın da reddedildiği iddianamede vurgulandı. İlgezdi ve diğer şüphelilerin, Belediye encümenince 2020-2022 döneminde belirtilen 7 taşınmazla ilgili verilen yıkım kararlarını uygulamayarak, imara aykırı yapıların kaldırılmaması ve böylece kamu zararına yol açtıkları belirtildi.

CEZA TALEPLERİ BELİRTİLDİ

İddianamede, Battal İlgezdi ve diğer 8 şüpheli olan Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli’nin “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.