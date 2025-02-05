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Eski Başkan Kar Yağışı İzlerken Vefat Etti

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OLAYIN YAŞANDIĞI ZAMAN VE MEKAN

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Bekarlar köyünde gerçekleşti. Müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek amacıyla dışarıya bakan Sabri Pamuk, dengesini kaybederek 4,5 metre yükseklikten düştü ve yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, adrese sağlık ekipleri yönlendirildi. Pamuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sabri Pamuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Sabri Pamuk’un cenazesi hastanenin morguna götürüldü. 7 çocuk babası olan Pamuk’un, 1994 yılında o dönemde kasaba olan Bekarlar’ın belediye başkanlığını yürüttüğü bilgisi edinildi. Olayla ilgili ise bir soruşturma başlatıldı.

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