Eski Çalık Holding Çalışanı Hayatını Kaybetti

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ VE ZARARLI SONUÇLARI

İstanbul Şişli’deki Çalık Holding binası önünde, 9 Mayıs 2025’te yaşanan olay Türkiye’nin gündemini sarsmış durumda. Eski çalışan Erol Eğrek (49), 10 yıl önce görev yaptığı Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasından alamadığı 7 milyon TL’lik tazminat için Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki holding binasına geldi. Eğrek, ruhsatlı silahı ile bina önündeki saksıya 3 el ateş ederek, güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonuçlandı. Daha sonra darp edilen Eğrek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilişkilendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Eğrek’in ailesi ise ölüm raporunda “kalp krizi” yazılmasına tepki gösteriyor, olayı örtbas etmeye yönelik bir çaba olduğunu savunuyor.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI AN VE TEDAVİ SÜRECİ

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki Çalık Holding önünde öğle saatlerinde meydana gelen silahlı eylem sonrası, polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, Erol Eğrek’in ruhsatlı silahıyla holding önündeki saksıya ateş ettiği, ardından güvenlik görevlileri tarafından engellendiği tespit edildi. Eğrek, polis ekiplerine, holdingin eski çalışanı olduğunu ve şirket sahibiyle görüşmek istemesi üzerine bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Eğrek, darp raporu almak için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU VE HASTANEDEKİ GELİŞMELER

Hastaneye götürüldükten sonra, doktor kontrolü esnasında baş, boyun ve göğsünde ağrı hissettiği bildirilen Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası 6 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

ŞİRKETTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA VE SAVUNMA

Çalık Holding olayla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Eğrek’in 10 yıl kadar önce yurt dışındaki bir fabrikada azınlık hissedarı olarak görev yaptığı belirtildi. Eğrek’in daha sonrasında tüm haklarını alarak ayrıldığı ifade edilirken, “Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur” denildi. Açıklamanın başka bir kısmında ise “Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.