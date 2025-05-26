Eski Dekanın Yalanları Ortaya Çıktı! ALTUNKAYA’nın Profesörlük Kadrosu İptal Edildi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Akdeniz Üniversitesi’nde bir akademik skandal gün yüzüne çıktı. Eski rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal döneminde rektör yardımcılığı ve uzun yıllar Hukuk Fakültesi dekanlığı yapmış olan Mehmet Altunkaya hakkında yapılan bir şikayette, Altunkaya’nın akademik unvanlarını hak ederek almadığı, gerekli koşulları sağlamadığı iddia edildi. Şikayetçi, “Altunkaya’nın sahte belge düzenleyerek idareyi kandırdığını” belirtti ve yayımladığını beyan ettiği eserlerin kontrol edilmesini talep etti. Eserlerin bulunmadığını, ortaya koyduğu çalışmaların ise intihal içerdiğini öne sürdü.

İNTİHAL İDDİALARI VE ÖRNEKLER

Şikayetçi, Altunkaya’nın “Fitness Sözleşmesi, Sayram, Konya 2015” titelli kitabının aslında Hans Geisler’in “Die Erstlaufzeit beim Fitnessvertrag-Hamburg 2008” adlı kitabının özensiz çevirisi olduğunu ifade etti. Çevirinin anlaşılmaması için bazı kısımlara Türk hukukuna dair genel bilgilerin eklendiğini ancak bu eklemenin kitabın yalnızca yüzde 1’ini kapsadığını dile getirdi. Ayrıca, kitabın içeriğinin büyük ölçüde kopyalandığını, dipnotların bile neredeyse tamamen aynı olduğunu vurguladı. Çeviri yapılırken kullanılan programın hata verdiğini, bu durumun ise kitabın içeriğinin intihal olduğunu kanıtladığını belirtti.

SORUŞTURMA SONUÇLARI VE ALTUNKAYA’NIN SAVUNMASI

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, bilirkişi incelemesi neticesinde Altunkaya’nın iddialarının doğru olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalarda, Altunkaya’nın profesörlük kadrosuna atanmasını sağlayan bir makalenin yayımlanmadığı, diğer bir makalenin ise gereken şartları taşımadığı ortaya çıktı. Altunkaya, kitap yazımında Türk hukukunda daha önce ele alınmamış bir konuyu işlediğini ve Almanca kaynaklardan faydalandığını beyan etti. Altunkaya, “Aşırı yararlanmak vardır. Bu etik ihlal değildir,” diyerek savunmasını yaptı.

KADRO İPTALİ VE YÖK’E GÖNDERİLEN KARAR

Üniversite Yönetim Kurulu, Altunkaya’nın profesörlük kadrosunun iptaline karar verdi. Söz konusu karar, Altunkaya’nın yeterli sayıda ve nitelikte yayınları olmadığını ifade ederek, kendisini idareyi yanılttığı ve kasıtlı menfaat elde etmeye çalıştığı tespitini içeriyor. Altunkaya’nın profesörlük kadrosu iptal edilerek, doçentlik kadrosuna düşürüldü. Yönetim Kurulu’nun bu kararı, onaylanması için Yükseköğretim Kurulu’na gönderildi.