Eski Delegeler İptal İçin Dava Açtı

YENİ GELİŞMELER

Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağanüstü kurultayı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, partinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yargı yoluna başvurdu. Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunmuş olduğu dilekçesinde, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi boyunca hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve demokrasiye bağlılığıyla Türk siyasal hayatında önemli bir rol üstlendiğini” belirtti. Dilekçede, “6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendirilmiştir” denildi. Bu nedenlerle kurultayın iptali amacıyla yargıya başvurulduğu ifade edildi.

OLAĞAN KURULTAY SÜREÇLERİ

Dilekçede, “4-5 Kasım 2023’te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir” vurgulandı. “Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir” ifadesine yer verilerek, bu yokluk durumu üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay’ın da geçersiz olduğu savunuldu. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda “şaibeli” şekilde genel başkan ilan edildiği öne sürüldü.

DEMOKRATİK MEŞRUİYET

Dilekçede, kurultayda “meşruiyeti tartışmalı bir şekilde seçilmiş olan doğal delegelerin fiilen engellenen adaylık süreçleri, delegelere yapılan baskılar ve oylamaların gizliliğine gölge düşüren uygulamaların olağanüstü kurultay sürecinin demokratik meşruiyetini tamamen ortadan kaldırdığı” belirtildi. “Parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş” denilerek, delegelere “dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı” durumu da eleştirildi. İstanbul İl Kongresi’nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği bulunmamasına rağmen kurultayda oy kullandıkları ifade edildi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Delegeler, hukukun üstünlüğü, parti içi demokrasinin yaşatılması ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneklerine bağlı kalma inancıyla bu hukuksuz sürece sessiz kalmayacaklarını açıkladı. Dilekçede, “6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için dava açmış bulunmaktayız. Amacımız, partimizi yeniden hukuk zeminine çekmek, meşruiyetin ve adaletin sesi olmak ve Cumhuriyet Halk Partisini tarihine ve kurucularına yakışır şekilde temsil etmektir” denildi.

DAVA BİRLEŞTİRİLECEK

Dilekçede ayrıca, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali yönündeki davanın bu dosya ile birleştirilmesi talep edildi. CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nın yok hükmünde olduğu belirtilerek, bu süreçte Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması istendi. “38. Olağan Kurultay öncesi görevde bulunan Parti Genel Başkanı ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesi talep olunur” ifadeleriyle dilekçe sona erdi.