Eski Eşini Katleden Koca Olayı!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, bugün saat 15.00 civarında Karatay ilçesinin İsmil Mahallesi Akyel Yaylası’nda meydana geldi. Bu noktada, kent merkezinde yaşayan Murat Ulaşan isimli kişi, bir süre önce boşandığı eski eşi Bahriye Kalaycı’nın adresine gitti.

TARTIŞMA VE SONUCU

Murat Ulaşan, eski eşini konuşmak amacıyla aracına alarak, boş bir araziye götürdü. Burada, ikili arasında bir tartışma başladı. Murat Ulaşan, önce Bahriye Kalaycı’yı bıçakladı ardından da kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SALDIRI SONUCUNDAKİ DURUM

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde Bahriye Kalaycı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu kritik olan Murat Ulaşan ise ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, boşanan çiftin 3 yaşında bir erkek çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.