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Eski Hatay Belediye Başkanı İfadeye Çağrıldı

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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023’te Ankara’da gerçekleştirilen CHP 38’inci Olağan Kurultayı’na dair iddialar üzerine soruşturma sürecini başlattığını 10 Şubat’ta açıkladı. Bu soruşturma çerçevesinde, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi, tanık olarak ifadeye çağrıldı. Ayrıca, bazı delegelerin ifadeleri de alındı.

KURULTAYDA OY SATIŞI İDDİALARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” şeklindeki iddialar doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi. Bu kapsamda, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da tanık olarak ifadeye çağrıldığı bildirildi. Savaş’ın, 25 Şubat’ta ifade vereceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Savaş’ın CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtığı da öğrenildi.

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