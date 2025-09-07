Gündem

Eski Manavgat Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

eski-manavgat-belediye-baskani-gozaltina-alindi

GÖZALTINA ALMA İŞLEMLERİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınıyor. Aynı soruşturma dahilinde, kardeşi Fatih Sözen’in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı biliniyor. Şükrü Sözen’in, İstanbul’dan Manavgat’a getirilmesi planlanıyor.

CHP’DEN İSTİFA

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 16 Temmuz tarihinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından CHP’den istifa etti. Bu süreç, kamuoyunda dikkat çeken bir gelişme oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Lamine Yamal Arda Güler Tartıştı!

Konya'daki İspanya maçı sonrası milli takımımız 6-0 geriye düştü; bu durum moralleri etkiledi. Ayrıca, Lamine Yamal ve Arda Güler arasında saha içinde tartışma yaşandı.
Gündem

TÜRKİYE’ye İMRALI ÖNERİSİ Geliyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada iki toplantı gerçekleştirecek. Toplantılarda sendikalar, iş dünyası temsilcileriyle birlikte MHP'nin heyet önerisi değerlendirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.