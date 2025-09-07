Eski Manavgat Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA İŞLEMLERİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınıyor. Aynı soruşturma dahilinde, kardeşi Fatih Sözen’in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı biliniyor. Şükrü Sözen’in, İstanbul’dan Manavgat’a getirilmesi planlanıyor.

CHP’DEN İSTİFA

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 16 Temmuz tarihinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından CHP’den istifa etti. Bu süreç, kamuoyunda dikkat çeken bir gelişme oldu.