Eski MKE Başkanı Sayhan Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda eski MKE yönetim kurulu başkanı olan İsmet Sayhan’ın suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Sayhan hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında, emniyet güçleri tarafından dün Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelinin, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi öngörülüyor.

SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİALARI

İBB soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevindeyken avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğuna dair suçlamalarla anılan Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği öne sürüldü. Suikast planı ile ilgili olarak Fatih Keleş, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından duyduğunu belirtti. Keleş, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

OPERASYONLAR VE GÖZALTILAR

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve Ankara, Antalya, Muğla, Samsun’da yapılan operasyonlar sonucunda, aralarında Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Yılmaz da dahil olmak üzere 10 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.