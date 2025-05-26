Eski Müftü Tepkilerin Merkezi Oldu

ÖZGÜR ÖZEL’İN TEPKİSİ

Sanatçı Volkan Konak’ın vefatı üzerindeki “Sahnede gebermiş.” sözleriyle çok tartışılan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, o günden bu yana büyük tepki topluyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski müftünün sert ifadelerine mitinglerdeki konuşmalarıyla cevap veriyor.

MİTİNGDE YAŞANANLAR

CHP lideri Özel, son olarak Pendik’te gerçekleştirdiği mitingde Mehmetalioğlu’nu eleştirdi. “O eski müftüye söylüyorum; senin arkanda duramadılar. Ölünün arkasından iyi konuşmak öğütlenirken; tam tersini yaptın, küfrettin.” diyen Özel, Türkiye’nin büyük bir ailesi olduklarını vurguladı. “Terbiyesizlik yaparsan, gelir orada ağzını yırtarız.” diyen CHP lideri, durumu kesin bir dille ifade etti.

MEHMETALIOĞLU’NDAN YANIT

Eski müftü Mehmetalioğlu, Özel’in açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. “Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay.” diye yazan Mehmetalioğlu, “Koruma ordunu yanına almadan, buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim.” diyerek meydan okudu. Ayrıca, “Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım, bekle.” ifadeleriyle de tehditte bulundu.

OLAYIN ARKA PLANINI

Ahmet Mehmetalioğlu, Çatalca Müftüsü olarak görev yaptığı dönemde, sanatçı Volkan Konak’ın ölümü ile ilgili yaptığı paylaşım sonucunda tepkilerle karşılaştı. “Sahnede geberdi.” sözleri nedeniyle Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mehmetalioğlu’nun geçmişte kadınları hedef alan ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar da inceleme kapsamına alındı. Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge değişikliklerine dayanarak aşağılamakla, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlamalarıyla iki ayrı davayla karşı karşıya kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Mehmetalioğlu hakkında inceleme başlattı ve kendisi Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını duyurdu.