Eski Vali H.B. Ve Emekli A.A. Yakaladı

KAÇAK KAZI YAPANLAR YAKALANDI

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen toplamda altı kişi yakalandı. Aralarında eski vali H.B. ve emekli jandarma albayı A.A.’nın da bulunduğu bu şahıslar, kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldı.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Gülnar’ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığına dair bir ihbar alınan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, duruma müdahale etti. Ekipler, park halindeki 07 HKH 55 ve 06 FK 4555 plakalı otomobillere binmek isteyen H.B. ve A.A.’nın yanı sıra M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı.

SORUŞTURMA İZNİ BEKLENİYOR

Eski vali H.B. hakkında soruşturma izni verilmesi amacıyla kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Emekli jandarma albay A.A. ve diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest kalırken, olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu.