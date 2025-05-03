Eski Vali Ve Emekli Albay Yakalandı

KAZI YAPTIĞI İDDİASIYLA YAKALANDILAR

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yapma suçlamasıyla, aralarında eski vali H.B. ile emekli jandarma albayı A.A’nın da bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Eski vali H.B., kimlik tespitinin ardından, diğer şüpheliler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar’ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti. Jandarma, yaptığı baskınla park halindeki 07 HKH 55 ve 06 FK 4555 plakalı otomobillere binen eski vali H.B., emekli jandarma albayı A.A. ve diğer şüpheliler M.T., A.Ü., H.A. ile E.Y.’yi yakaladı. Eski vali H.B. hakkında soruşturma izni verilmesi amacıyla kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

Emekli jandarma albayı A.A. ve diğer şüpheliler, verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu.