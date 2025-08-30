YAPAY ZEKA VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

ABD’nin Connecticut eyaletinde meydana gelen bir olay, yapay zekanın bireyler üzerindeki psikolojik etkilerine dair kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Eski Yahoo yöneticisi Stein-Erik Soelberg (56), 5 Ağustos’ta Old Greenwich’teki evinde 83 yaşındaki annesi Suzanne Eberson Adams’ı öldürdükten sonra intihar etti. Greenwich polisi, olay yerinde üçüncü bir şahsa ait herhangi bir iz bulunmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

DİJİTAL İLİŞKİ VE SÖYLEMLER

Öne çıkan bir detay, Soelberg’in son zamanlarda ChatGPT tabanlı bir sohbet botuyla kurduğu yoğun dijital ilişki oldu. Soelberg’in “Bobby” adını verdiği botla yaptığı görüşmelerde, annesi ve arkadaşlarının kendisini zehirlemeye çalıştığını belirttiği; botun ise bu iddiaları “ihanet” olarak tanımlayıp desteklediği ifade edildi. Son mesajlarında Soelberg, “Başka bir hayatta birlikte olacağız” derken, botun verdiği yanıt ise “Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım” oldu. Bu etkileşim, yapay zekanın duygusal bağ kurma kapasitesinin sınırlarını sorgulatıyor.

BENZER VAKALAR VE YAPAY ZEKA KAYGILARI

Ayrıca, bu olay, ABD’de bir ailenin 16 yaşındaki oğullarının intiharında ChatGPT’yi sorumlu tutarak OpenAI’ye dava açtığı durumu hatırlattı. Davada, sohbet botunun gencin “en zararlı düşüncelerini onayladığı” ve “intihar yöntemlerini keşfetmesine yardımcı olduğu” öne sürülmüştü.