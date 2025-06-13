Eskişehir’de Emekli Doktor Ölü Bulundu

YALNIZ YAŞAYAN DOKTORUN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay’dan şehir dışındaki arkadaşı, 3 gün boyunca haber alamadı. Durum üzerine evin temizlik çalışanına bilgi verildi.

KAPI AÇILMAYINCA POLİSE HABER VERİLDİ

Evi kontrol etmek için gelen temizlik çalışanı kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki daireye girdiğinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz buldu.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA AÇILDI

Mustafa Savan Günay’ın şüpheli görülen ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.