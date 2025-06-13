Gündem

Eskişehir’de Emekli Doktor Ölü Bulundu

eskisehir-de-emekli-doktor-olu-bulundu

YALNIZ YAŞAYAN DOKTORUN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay’dan şehir dışındaki arkadaşı, 3 gün boyunca haber alamadı. Durum üzerine evin temizlik çalışanına bilgi verildi.

KAPI AÇILMAYINCA POLİSE HABER VERİLDİ

Evi kontrol etmek için gelen temizlik çalışanı kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki daireye girdiğinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz buldu.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA AÇILDI

Mustafa Savan Günay’ın şüpheli görülen ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası, kamuoyu tepkileri sonrası Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bulunan "evli/evli olmayan" ayrımını sona erdirdiğini açıkladı.
Dünya

BİrLeŞmİŞ mİlLetLeR (Bm) GeNel KuRuLu’Nda GazZe TaSaRı KaBuL EdILdI

BM Genel Kurulu, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar için sınırların açılmasını talep eden tasarıyı 149 oyla kabul etti, yalnızca 12 ülke karşı çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.