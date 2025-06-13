Eskişehir’de Emekli Doktor Ölü Bulundu

YALNIZ YAŞAYAN EMEKLİ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ
Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay’dan şehir dışındaki bir arkadaşı 3 gün boyunca haber alamadı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine evde temizlik yapan kişiye bilgi verildi.
POLİS OLAY YERİNDE
Evi kontrol etmek için gelen temizlik çalışanı, kapıyı açan olmadığını görünce polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla ikinci kattaki daireye girdiğinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda Günay’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Günay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Mustafa Savan Günay’ın şüpheli görülen ölümü üzerine gerekli soruşturma başlatıldı.