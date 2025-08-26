Gündem

Eskişehir’de Huzursuzluk Yaratan Olaylar

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ ÇEKEN OLAY

Eskişehir’de dikkat çeken bir olay yaşandı. Şirintepe mahallesi Yetişenler sokak üzerinde, akşam saatlerinde meydana gelen bu olayda, mahalle sakinleri iddialarına göre, iki erkek şahıs, araçlarına taktıkları 96 AQ 672 kodlu sahte plakayla trafiğe çıktı.

CADDEDE TACİZ OLAYI

Otomobilde bulunan iki erkek şahıs, çevrede yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulunup, üzerlerine araç sürmeye başladı. Bu durumu gören bir motosikletli, kask kamerasıyla anları kaydedip, selektör yaparak ve korna çalarak otomobildakilere tepki gösterdi.

HALK RAHSIZLIK YAŞADI

Olayın ardından mahallede huzursuzluk yaşandığı belirtildi. Vatandaşlar, güvenliğin sağlanması için polis ekiplerinin duruma müdahale etmesini istediklerini ifade etti.

