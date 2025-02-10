Eskişehir’de Ölümünden Sonra Fareler Yedi

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Tepebaşı ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi’nde, Konaklar Sokak’ta yer alan 14 kapı numaralı müstakil evde yalnız yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.’den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İkamete ulaşan polis ekipleri, kapıyı açtığında Y.Ö.’nün yerde yattığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, Y.Ö.’nün yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİN DURUMU

Ayrıca, Y.Ö.’nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından zarar gördüğü öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedeninin saptanması için araştırmalara başlanıldı.