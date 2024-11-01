“Eskişehir’de Safran Festivali Düzenlendi”

BAHÇEDE SAFRAN HASADI FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Eskişehir’de 112 dekarlık alanda ekimi yapılan dünyanın en pahalı baharatı safranın hasadı dolayısıyla festival gerçekleştirildi. Saffon-A firması tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy konuşarak, Eskişehir’in safran üretiminde öne çıkan illerden biri olduğunu dile getirdi. Küresel iklim değişikliğinin Türkiye’de de kısıtlamalar yarattığına dikkat çeken Aksoy, su tüketiminin az olmasıyla safranın ilerleyen günlerde daha fazla tercih edilen bir tarım ürünü olacağını anlattı. Aksoy, Konya Ovası’ndaki obrukların Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde de görülmeye başladığını hatırlatarak, “Bu bakımdan tarımsal üretim anlamında da suya az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmemiz oldukça önemli.” şeklinde konuştu.

SU TASARRUFU VE EKONOMİK FAYDA

Aksoy, safran üretiminin su tüketimi ve dekar başına sağladığı gelir açısından cazip olduğuna vurgu yaptı. Birçok yatırımcının bir araya gelerek iş birliği yaptığını ifade eden Aksoy, bu durumun toplumlardaki birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirtti. “Bu yönü de oldukça takdir edilen güzel bir çalışma. Temennimiz bu tür birlikteliklerin daha yaygınlaşması, gelişmesi ve daha iyi bir noktaya taşınması.” diyen Aksoy, yönetim kurulu üyelerinin de ifade ettiği gibi, iç piyasa taleplerinde zorlanmalar olduğunu ve bu festivalin gelecek yatırımlar için bir fırsat yaratacağını belirtti.

SAFRANIN YÜKSEK KAZANCI

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, safran bitkisinin Anadolu’da tarihi bir geçmişe sahip olduğunu aktarırken, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yapılan tarımsal testlerden bahsetti. Gümüş, safranın çeşitli işlevlere sahip olduğunu, çiçeklerin dişi organlarının ve yapraklarının farklı şekillerde tüketilebildiğini söyledi. “Şu an Eskişehir Ovası’nda yoğun mısır ekimi yapılıyor ve bu durum büyük su tüketimi gerektiriyor. Bunun yerine daha az su tüketen safranı uzun yıllar boyunca ekebiliriz. Üretim anlamında ise dekara 5-10 bin lira mısırdan kazanç elde etmek yerine, safrandan 60-80 bin lira kazanmak, su kısıtımızın olduğu günlerde çok daha öncelikli hale geliyor.” ifadelerini kullandı.

SAFRAN PAZARINDA BÜYÜME HEDEFİ

Saffon-A Genel Koordinatörü Egemen Temizsoy, dünyada safran pazarının oldukça geniş olduğunu belirtti. Mevcut iklimin safran üretimi için uygun olduğunu vurgulayan Temizsoy, yaptıkları girişimin “henüz okyanusta bir damla” olduğunu ifade etti. “Sadece yurt içinden hasat sonrasında 200 kilogram siparişimiz var. Bu projeyi hep birlikte daha da bilinirliğini artırarak büyütmek istiyoruz.” dedi. Konuşmaların ardından Vali Aksoy ve beraberindekiler, tarlada üreticilerle bir araya gelerek safran hasadına katıldı.

DÜNYA ÇAPINDA DEĞERLİ SAFRAN

Kilosu 320 bin TL’ye satılan safran bitkisi, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvının rengini sarıya dönüştürebiliyor.