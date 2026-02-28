Eskişehir’de Trafik Kazasında Dört Yaralı Oluştu

KAZA EMEK MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Emek Mahallesi Tarih Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki O.Ç. (40) yönetimindeki 26 ACD 698 plakalı otomobil, Şehit İhsan Sak Sokağı’ndan çıkan M.Y. (56) idaresindeki 26 LE 753 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, sokaktan çıkan otomobil yan yatarak kaza yaptı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüler O.Ç. ve kızı B.Ç. (16) ile diğer sürücü M.Y. ve eşi D.Y. (49) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.