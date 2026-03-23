Eskişehir’deki Zincirleme Kazada Eski Bakanlar Yaralandı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası paniğe yol açtı. Kazada eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da dahil olduğu toplamda 8 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirilirken, Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara’daki hastanelere nakledildi. Diğer 6 yaralı ise çevredeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, kazayla ilgili bir soruşturma başlatılmış durumda. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kazadan etkilenen Atilla Koç, Zehra Zümrüt Selçuk ve diğer yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.