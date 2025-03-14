Eslem’in Ölümünde Yüksekova Belediyesi’ne Soruşturma

TRAJİK OLAY HAKKINDAKİ DETAYLAR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak’ta meydana gelen trajik olay, Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yarattı. 12 yaşındaki Eslem Teker, boş bir arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaşamını kaybetti. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme, Yüksekova Belediyesi’nin ihmallerini ortaya çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, yaşanan olay sonrası Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini ifade etti. Müfettişin hazırladığı rapor, Yüksekova Belediyesi’nin sahipsiz köpeklerle ilgili yeterli önlemleri almadığını gözler önüne serdi. Yerlikaya, raporun detaylarını kamuoyuyla paylaştı ve soruşturma sürecinin resmen başladığını açıkladı.

RAPORDAKİ İHMALLER

Mülkiye Müfettişi’nin raporuna göre, Yüksekova Belediyesi’nin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uymadığı belirlendi. Raporda dikkat çeken bulgular şunlar:

– Bütçe Ayrılmadı: Belediyenin, sahipsiz hayvanların bakımı için ayırması gereken bütçenin tam olarak ayrılmadığı görüldü.

– Bakımevi Eksikliği: Yüksekova Belediyesi’nin kullanılabilir bir hayvan bakımevine sahip olmadığı anlaşıldı.

– Yönetmelik Güncellenmedi: Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği, yasal değişikliklere uygun olarak güncellenmemiş. Bu sebeple, sahipsiz hayvanların bakımevinde tutulması gereği yerine getirilmedi.

– Vatandaş Şikayetleri Dikkate Alınmadı: Olaydan önceki 5 ay içinde, CİMER’e 5 kez ve 4 muhtar tarafından belediyeye şikayetler yapılmış olmasına rağmen, gerekli önlemler alınmadığı tespit edildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, rapor doğrultusunda Yüksekova Belediyesi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni vermiş durumda. Bakan Yerlikaya, sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini ve kamuoyunun gelişmelerden haberdar edileceğini belirtti.

BAKAN YERLİKAYA’DAN BAŞSAĞLIĞI

Bakan Yerlikaya, 12 yaşındaki Eslem Teker için bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. Yerlikaya, “Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak” ifadelerini kullandı.