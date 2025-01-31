Esnaf İçin Yeni İş Güvenliği Yükümlülüğü

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TEKRARDAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

12 yıldan bu yana ertelenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeniden yürürlüğe girdi. Bu durumda, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfa giren küçük esnafların bile iş güvenliği uzmanı bulundurması gerekiyor. Sertifika almayanlara 176 bin lira ceza kesileceği ifade ediliyor. Ancak maliyet ve uzman sıkıntısı nedeniyle küçük esnaf için alternatif bir yöntem geliştirildi.

ONLINE EĞİTİM İLE SERTİFİKA ALMA İMKANI

Tüm işletmelerin online eğitim ile bu sertifikayı alabilmesi için Anadolu Üniversitesi ile işbirliği yapıldı. Eğitimler çevrimiçi olarak düzenlenecek ve 100 puan üzerinden 50 puan alanların sertifika almaya hak kazanacağı belirtildi. Bu düzenleme, 2,5 milyon esnafın iş yeri güvenliği için eğitim almasını gerektiriyor. İş güvenliği uzmanı konuyu şöyle değerlendiriyor: “Böylece 2,5 milyon esnaf, iş yeri güvenliği için eğitim alacak. Normal şartlarda bu sertifikayı verebilecek özel kurumlarımız var. Ancak bakanlık henüz ‘sertifika vermeye yetkili kurumları’ açıklamadı ve Anadolu Üniversitesini yetkili kıldı.”

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLLERİ İÇİN YENİ BELGE

Bu belgeyi alan işveren veya işveren vekilleri, İSG-KATİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yaparak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecekler. Bu süreç, iş güvenliği alanında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.