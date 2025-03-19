Esnaf Kredileri ve Destekler Artırıldı

DESTEKLERİN YENİ UYGULAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ayın başında esnaf ve sanatkara yönelik yeni teşviklerin hayata geçirildiğini açıklamıştı. Bu bağlamda Hazine’den esnaf ve sanatkar kredi limitinin, yüzde 50 sübvansiyonlu olarak 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini belirtmişti. Erdoğan, iş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldığını ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlar için sunduğu finansman maliyetinin yüzdelerinin ise 29’dan 25’e düştüğünü ifade etmişti.

FİNANSA EREŞİMİN ARTIRILMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni desteklerin finansmana erişimi kolaylaştırdığını vurguladı. Bolat, “Yalnızca son düzenlemeler neticesinde, işletme kredisi limitinde önceki tutara göre yüzde 33,3, yatırım kredileri limitinde ise yüzde 66,6 artış sağlandı.” dedi. Bakan Bolat, bu desteklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ŞARTLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Göreve başladığı Haziran 2023’te faiz indirimli kredilerin üst limitinin 500 bin lira olduğunu anımsatan Bolat, “Mevcut piyasa koşullarını göz önüne alıp çalışmalar yaparak, söz konusu limitin ilk olarak 650 bin liraya, geçtiğimiz yıl ise 750 bin liraya yükseltilmesini sağladık. Esnaf ve sanatkarlarımızın toplam kredi geri ödeme süresinin, 36 aydan 48 aya genişletilmesine yönelik çalışmalar yaptık.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Nace bazında limit kısıtlamasıyla ilgili Halkbank nezdindeki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

ESNAFIN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Faiz indirimli krediler kapsamındaki esnaf ve sanatkara, 2002 yılından itibaren toplamda 581,3 milyar liralık finansman sağlandığını belirten Bolat, “Geçen yıl 232 bin esnaf ve sanatkarımız faiz indirimli kredi kullanmış olup, bu yıl 250 bin esnafımızın bu kredilerden yararlanması öngörülmektedir.” ifadelerini kullandı. Yeni kredi limitlerinin, tüm Hazine faiz destekli esnaf kredileri için geçerli olduğu belirtilerek, bütün esnaf ve sanatkarların bu limitlerden yararlanabileceği ifade edildi.

TİCARİ ARAÇ KREDİLERİ HAKKINDA

Ticari araç edinme kredisinde hem sıfır araçların hem de 0-5 yaşındaki araçların da kredi için dahil edildiği kaydedildi. Bolat, “Bu durumda, sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs ve benzeri ticari taşıt alımlarına yönelik 48 aya kadar vadeli, 2,5 milyon liraya kadar limitli ve yüzde 50 faiz indirimli olmak üzere, söz konusu krediden daha geniş yelpazede faydalanabilecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 2017 yılından itibaren 28 Şubat 2025 tarihine kadar bu krediden 7 bin 710 esnaf yararlandı ve sağlanan finansman tutarı 4 milyar 857 milyon lirayı buldu.

İŞ YERİ EDİNME FİNANSMANI

Bolat, iş yeri edinme kredisinin yalnızca ticari faaliyetlerin yürütüleceği iş yerinin alımına yönelik olarak kullandırıldığını belirtti. Esnafın bu krediden 60 aya kadar vade ve yüzde 50 faiz indirimiyle 2,5 milyon liraya kadar yararlanabileceğini aktardı. Ayrıca, 2017’den bu yılın şubat sonuna kadar bu krediden 5 bin 995 esnafın faydalandığını ve bu kapsamda 3 milyar 345 milyon liralık finansman sağlandığını açıkladı.