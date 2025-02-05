Esnek Çalışma ve Dijital Dönüşüm Adımları

KADIN İSTİHDAMI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) çerçevesinde, kadınların iş gücüne katılımını artıracak yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Doğum sonrası kısmi ve yarı zamanlı çalışma modellerine yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması için teşvik mekanizmalarının artırılması planlanıyor. Çalışan anneler için çocuk bakım destekleri de uygulanacak. Bu adımlarla, kadın istihdamındaki engellerin kademeli olarak kaldırılması hedefleniyor.

DİJİTAL EKONOMİDE YENİ FIRSATLAR

Bakan Işıkhan, yapay zekanın iş gücü piyasasındaki etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Yapay zeka ve otomasyonun bazı meslekleri tehdit edebileceği konusunda dikkat çekti. İş gücü piyasasının dijital dönüşüme uyum sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Gençler ve kadınlar için yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve yeşil ekonomi alanlarında yeni eğitim programları hayata geçirilecek. Dijital becerileri kazandırmaya yönelik projeler ile istihdamda katkı sağlanması planlanıyor. Ayrıca, Bakan Işıkhan, dijital ekonominin sunduğu fırsatları değerlendirmek istediklerini belirterek, iş dünyasının da bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNİN GELİŞİMİ

Bakan Işıkhan, hibrit çalışma ve esnek mesai modelleri için yeni teşviklerin geleceğini de açıkladı. Bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektörlerinde hibrit ve uzaktan çalışma modellerine yönelik yasal düzenlemeler yapılacağını bildirdi. Ayrıca, esnek çalışma modellerine uygun teşviklerin artırılacağı belirtildi. Sektörel bazda kısmi çalışma ve esnek mesai uygulamaları gözden geçirilecek. Özellikle dijitalleşmeye uygun çalışma sistemlerinin desteklenmesi, Türkiye’de yeni bir istihdam modeli oluşturmayı sağlayacak.