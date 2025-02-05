Eşref Rüya Dizisi Çok Konuşulacak

DİZİNİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ için tüm hazırlıklar sona erdi. Sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims ve B’in yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryoyu Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme aldı. Tüm dünyası ile seyircilerin kalbine dokunacak olan ‘Eşref Rüya’, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref ve Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterleri çok konuşulacak.

AŞKIN ALEVİ YENİDEN ATEŞLENİYOR

Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan ‘Eşref Rüya’nın yıldızlarla dolu kadrosu, geçtiğimiz günlerde okuma provasında bir araya geldi. Ekip, heyecan ve mutluluklarını paylaşarak birlikte fotoğraflar çektirdi. Aşkın küllenmiş ateşini yeniden alevlendirmeye hazırlanan dizi, önümüzdeki günlerde sete çıkacak.

‘Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırıyor. Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk kez attıran genç müzisyen Nisan rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi, izleyicilerin kalplerine dokunacak ve yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak. Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın getirdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve zamanla bu dünyada hüküm süren bir kimlik kazanmış. Yetimleri, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri olarak görüyor. Ancak bu yeni ailesi, suç dünyasının arasında varlık gösteriyor. Eşref, ağır bir sorumluluk taşırken, huzur arayışını sürdürmeye devam ediyor. Karşısına beklenmedik bir şekilde çıkan Nisan, onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine çekecek. ‘Eşref Rüya’ çok yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.