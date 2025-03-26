Gündem

Eşref Rüya Dizisi İzleyicileri Şaşırttı

esref-ruya-dizisi-izleyicileri-sasirtti

DİZİ YINE GECEYE DAMGA VURDU

Kanal D ekranlarında kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisi, yeni bölümüyle yine dikkat çekti. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı son bölümde, dizinin dinamiklerinde erken değişiklikler olabileceği seziliyor. Eşref Rüya dizisi, reytinglerde hızlı bir artış gösterirken YouTube sayfasında da 10 milyona yakın izlenme sayısına ulaşmayı başardı.

BÜYÜK SÜRPRİZLER BEKLİYOR

Başrolünde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizideki heyecan giderek artıyor. Önümüzdeki bölümlerde dizinin hayranlarını büyük sürprizler bekliyor. Özellikle hikayenin gelişimi, izleyiciler arasında merak ve heyecan uyandırmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

OpenAI, ChatGPT Sesli Modunu Güncelledi

OpenAI, ChatGPT'nin sesli modunu daha insana yakın bir şekilde güncelleyerek, yapay zeka ve kullanıcı etkileşimini geliştirdi. Bu yenilik, sesli asistan kullanımını yeni bir düzeye taşıyor.
Flaş

Gaziantep’te İş Makinesiyle Otomobil Çarpıştı

İslahiye'de bir otomobilin iş makinesiyle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.