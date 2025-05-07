“Eşref Rüya’ya Şok Edici Veda”

KANAL D’DE EŞREF RÜYA DİZİSİNE YOĞUN İLGİ

Eşref Rüya dizisi, kısa sürede Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Ancak son gelişmeler, dizinin sıkı takipçilerinin tepkisini çekti. İlk yayınlandığı bölümden itibaren izleyicilerin büyük ilgisini çekmeyi başaran Eşref Rüya, her bölümüyle olay yarattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER PATLAK VERDİ

Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicilerin dikkatini yeniden çekti. Ancak, Eşref’in Rüya’ya veda ettiği ayrılık sahnesinin ardından sosyal medyada büyük bir kargaşa yaşandı. Dizi hayranları, bu sahneye oldukça sert tepkiler gösterdi ve yaşanan olayları eleştirdi. Eşref Rüya’nın son bölümü, izleyicileri derinden etkileyen sahneleriyle geceye damgasını vurdu.