Eşrefiye Mahallesi Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

esrefiye-mahallesi-buyuk-olcude-kontrol-altina-alindi

Suriye’nin Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiren askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden mahalleye giriş yaptı ve Eşrefiye Mahallesi’ni büyük oranda kontrol altına aldı. Ayrıca, Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye girerek arama tarama faaliyetlerine başladı. Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında devam ediyor.

HALEP’TE GÜVENLİK GÜÇLERİ HAZIRLIK YAPIYOR

Halep Valisi Azzam el Garib, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İç güvenlik güçleri, söz konusu iki mahalleyi tamamen güvence altına almak ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla buralara konuşlanmaya hazırlanıyor.” dedi. Söz konusu operasyonların amacı, güvenliği sağlamak ve vatandaşların evlerine dönüşünü temin etmek olarak belirtiliyor.

PKK/YPG’NİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Suriye’de SDG adı altında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG, 6 Aralık’tan itibaren Halep’teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. İlgili yönetim, PKK/YPG’den anlaşmalara uymasını ve Halep’teki saldırıları sonlandırmasını talep etmişti. Ancak, terör örgütünün saldırılarının devam etmesi üzerine Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlarına başladı.

ÇATIŞMALARDA FERAGAT VE TAHLİYE

Bölgedeki çatışmalar devam ederken, terör örgütü Halep’te birçok sivil yerleşim yerine saldırılar düzenledi. PKK/YPG’nin 6 Aralık’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 55 kişi de yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep’teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.