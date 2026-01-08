Eşrefiye Mahallesi Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

Suriye’nin Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiren askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden mahalleye giriş yaptı ve Eşrefiye Mahallesi’ni büyük oranda kontrol altına aldı. Ayrıca, Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye girerek arama tarama faaliyetlerine başladı. Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında devam ediyor.

HALEP’TE GÜVENLİK GÜÇLERİ HAZIRLIK YAPIYOR

Halep Valisi Azzam el Garib, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İç güvenlik güçleri, söz konusu iki mahalleyi tamamen güvence altına almak ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla buralara konuşlanmaya hazırlanıyor.” dedi. Söz konusu operasyonların amacı, güvenliği sağlamak ve vatandaşların evlerine dönüşünü temin etmek olarak belirtiliyor.

PKK/YPG’NİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Suriye’de SDG adı altında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG, 6 Aralık’tan itibaren Halep’teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. İlgili yönetim, PKK/YPG’den anlaşmalara uymasını ve Halep’teki saldırıları sonlandırmasını talep etmişti. Ancak, terör örgütünün saldırılarının devam etmesi üzerine Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlarına başladı.

ÇATIŞMALARDA FERAGAT VE TAHLİYE

Bölgedeki çatışmalar devam ederken, terör örgütü Halep’te birçok sivil yerleşim yerine saldırılar düzenledi. PKK/YPG’nin 6 Aralık’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 55 kişi de yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep’teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu bildirdi.