Estudiantes’ten Muslera’ya Sözleşme Teklifi

FERNANDO MUSLERA İÇİN ÇARPICI TRANSFER İDDİASI

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren ve 14 yıl sonra kulüpten ayrılan Fernando Muslera ile ilgili dikkat çekici bir transfer söylentisi gündeme geldi. Arjantinli gazeteci César Luis Merlo, Muslera’nın transfer sürecine dair bilgileri paylaştı.

ESTUDIANES’DEN TEKLİF

César Luis Merlo’nun aktardığı bilgilere göre, Estudiantes kulübü, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’ya Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak bir sözleşme önerdi. Bu gelişme, Muslera’nın kariyerinin yeni bir evresine adım atması açısından önemli bir fırsat sunuyor.

PEÑAROL DA DEVREDE

Aynı zamanda, Uruguay’ın önemli kulüplerinden Peñarol’un da deneyimli kaleciyi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Muslera’nın geleceği, bu iki kulübün transfer teklifleri ile belirginlik kazanacak gibi görünüyor.