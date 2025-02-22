Ethereum Cüzdanı Hacklendi: Değer Kaybı Yaşandı

ETHEREUM SOĞUK CÜZDANINA SALDIRI

Kripto para borsası Bybit’in CEO’su Ben Zhou, borsadaki bir Ethereum soğuk cüzdanının kontrolünün ele geçirildiğini ve bu cüzdandaki varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını açıkladı. Ben Zhou, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, soğuk cüzdanın hedef alındığını ve tüm varlıkların kontrolünün kaybedildiğini duyurdu. Açıklamada, diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu ve işlemlerin herhangi bir aksama olmadan devam ettiği belirtildi.

401 BİN ETHEREUM’UN ELE GEÇİRİLMESİ

Ayrıca, Ben Zhou canlı yayında yaptığı açıklamalarda, ilk tespitlere göre toplamda 401 bin Ethereum’un hedef alındığını duyurdu. Bybit’in kurumsal hesabından yapılan açıklamada, tüm müşteri fonlarının korunduğu ve operasyonların kesintisiz bir şekilde sürdüğü ifade edildi. Bybit’in güvenlik ekibi ise, blok zinciri adli uzmanları ve iş ortaklarıyla birlikte olayı aktif bir şekilde araştırma sürecine başladı.

Kripto analiz şirketlerinin verilerine göre, çalınan varlıkların toplam değerinin yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında olduğu öngörülüyor. Olayın ardından kripto para piyasalarında önemli bir düşüş gözlemlendi.

ETHEREUM FİYASI DÜŞÜYOR

Coinmarketcap tarafından sağlanan verilere göre, piyasa değeri açısından ikinci sırada bulunan Ethereum, son 24 saat içerisinde yüzde 2 oranında değer kaybederek 2 bin 684 dolar seviyesine geriledi.