Ethereum Fiyatı 4 Bin 332 Dolar

ETHEURUM FİYATI YÜKSELİYOR

Kurumsal yatırımcılar ve hazine şirketlerinin yoğun alımları, Ethereum fiyatını 4 bin 332 dolara çıkardı. Bu seviye, Aralık 2021’den beri görülmüş en yüksek fiyat olarak kaydedildi. ABD’de bu yıl içerisinde listelenen dokuz borsa yatırım fonuna (ETF) Ethereum için 6,7 milyar dolardan fazla yatırım yapılırken, borsaya kayıtlı dijital varlık hazine şirketlerinin de Ethereum biriktirme eğilimi hız kazandı.

TRUMP’IN OĞULUNDAN YORUM

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, X platformunda yaptığı paylaşımda Ethereum’daki bu yükselişi övdü. Birçok dijital varlık kuruluşunda finansal çıkarları bulunan Eric Trump’ın bu açıklaması, piyasada büyük ilgi topladı.