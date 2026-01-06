Etiyopya’da Göçmen Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü, 65 Yaralı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da trajik bir trafik kazası meydana geldi. Afar bölgesinin başkenti olan Samara’da göçmenleri taşımakta olan bir kamyon devrildi. Yetkililer, kazada hayatını kaybeden 22 göçmenin yanı sıra, 65 yaralının bulunduğunu ve bunlardan 30’unun durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Olayın yasa dışı insan kaçakçılığıyla bağlantılı olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Yasa dışı aracılar tarafından kandırılan ve yolculuklarındaki tehlikelerden habersiz olan göçmenleri taşıyan kamyon devrildi” ifadesini kullandı.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI UYARISI

Afar bölge yönetiminden yapılan açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapılırken, özellikle gençlere insan kaçakçılarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “Güvenlik güçleri benzer trajik olayların yaşanmaması için ilgili makamlarla çalışmalarını sürdürecektir” denildi.

GÖÇMENLERİN ROTASI

Nihai varış noktası henüz belirlenmeyen göçmenlerin, Etiyopya üzerinden Cibuti’ye geçerek Kızıldeniz’i aşmayı ve Yemen aracılığıyla Suudi Arabistan üzerinden diğer Orta Doğu ülkelerine ulaşmayı hedefledikleri düşünülüyor. Somali, Cibuti, Etiyopya ve Eritre’yi kapsayan Afrika Boynuzu bölgesinden Yemen’e uzanan bu göç yolculuğu ise ‘en yoğun, ölümcül ve karışık göç rotası’ olarak tanımlanıyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün daha önce sağladığı verilere göre, 2024 yılında Suudi Arabistan’a ulaşmayı planlayan 60 binden fazla göçmenin Yemen’e ulaşmış olduğu kaydedildi.