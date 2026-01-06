Etiyopya’da Göçmen Taşıyan Kamyon Devrildi

etiyopya-da-gocmen-tasiyan-kamyon-devrildi

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da trajik bir trafik kazası meydana geldi. Afar bölgesinin başkenti Samara’da göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 göçmen hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı; yaralılardan 30’unun durumu ise kritik. Olayla ilgili olarak yetkililer, kazanın yasa dışı insan kaçakçılığı ile bağlantılı olduğunu belirtti ve “Yasa dışı aracılar tarafından kandırılan, yolculuklarındaki tehlikelerin farkında olmayan göçmenleri taşıyan kamyon devrildi” şeklinde açıklamada bulundu.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI KONUSU ÜZERİNE UYARILAR

Afar bölge yönetimi, kazazedelerin kurtarılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirirken, aynı zamanda özellikle gençlerin insan kaçakçıları tarafından kandırılmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Güvenlik güçleri, benzer trajik olayların yaşanmaması için gereken önlemleri alacaktır” ifadesi kullanıldı.

GÖÇMENLERİN HEDEFLERİ VE ROTALARI

Nihai varış noktaları henüz netleşmeyen göçmenlerin, Etiyopya üzerinden Cibuti’ye ulaşarak Kızıldeniz’i geçmeyi, ardından Yemen’e vararak Suudi Arabistan üzerinden diğer Orta Doğu ülkelerine geçmeyi amaçladıkları düşünülüyor. Somali, Cibuti, Etiyopya ve Eritre’yi kapsayan Afrika Boynuzu bölgesi, Yemen’e uzanan göç rotası, ‘en yoğun, ölümcül ve karmaşık göç yollarından biri’ olarak tanımlanıyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün daha önce yayımladığı verilere göre, 2024 yılında Suudi Arabistan’a ulaşmayı hedefleyen 60 binden fazla göçmenin Yemen’e giriş yaptığı belirtilmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.