Etiyopya-Kenya Sınırında Balıkçı Çatışması

SKANDALIN ARKA PLANI

Etiyopya ve Kenya’yı ciddi bir krizin içine sürükleyecek bir skandal yaşandı. Olay, Kenya-Etiyopya sınırındaki Omo Nehri yakınlarındaki Lopeimukat ve Natira bölgelerinde Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasında meydana gelen çatışmalarla gündeme geldi.

ÇATIŞMA SONUCU CAN KAYIPLARI

Yaşanan çatışmalar sonucunda 13 Etiyopyalı hayatını kaybetti, 3 Etiyopyalı ise yaralandı. Ayrıca, çatışma sırasında 22 Kenyalı kayboldu. Kenya’nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, çatışmaların önceki cumartesi akşamı başladığını ve bu süreçte 15 teknenin çalındığını dile getirdi.

YARDIM VE İADE SÜRECİ

Vali Lomorukai ayrıca, Etiyopya’nın Dasenech etnik grubuna mensup 6 balıkçının kurtarılarak ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Bu, ülkeler arasında diyalog ve çözüm arayışlarının bir parçası olarak önemli bir gelişme oldu.

BARIŞ ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, sınırda ek güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını ve Etiyopya tarafıyla iletişimde kalarak iki toplum arasında barışı sağlamak için çalıştıklarını bildirdi. Bu çabalar, yaşanan çatışmaların neden olduğu gerilimi azaltma amacı taşımaktadır.