Etna Ve Kanlaon Patladı: Tehlikeli Faaliyetler

VOLKANİK FAALİYETLERİN ARTTIĞI ETNA YANARDAĞI

İtalya’da yer alan Avrupa’nın en etkin yanardağı Etna, son dönemde artan volkanik faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Gece saatlerinde lav ve kül püskürtmeye başlayan volkan, 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterindeki hareketlilik nedeniyle bu etkileyici görüntüleri ortaya çıkardı. Kraterden sızan magma, yanardağın yamacında güneydoğu yönüne yoğun bir lav akışını tetikledi. Yanardağda sabah saatlerinde meydana gelen kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda son gerçekleşen bu püskürtme, son birkaç ay içerisinde kaydedilen 13’üncü volkanik etkinlik oldu.

FİLİPİNLER’DE PATLAYAN YANARDAĞ

Filipinler’de de bir yanardağ patlaması yaşandı. Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı’nın aktif hale geldiği duyuruldu. Patlamanın 5 dakika sürdüğü ve bu süre zarfında yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürüldüğü belirtildi. Yetkililer, yanardağ çevresindeki yerleşim alanlarından yaşayanları tahliye etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca halka lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği çağrısında bulunuldu.