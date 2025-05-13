Etna Ve Kanlaon Patladı. Yanardağ Faaliyetleri Artıyor

ETNA YANARDAĞI’NDAKİ VOLKANİK FAALİYETLER

İtalya’daki Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna’da volkanik faaliyetler yoğunlaşmaya başladı. Gece saatlerinde lav ve kül püskürtme işlemleri başladı ve 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinde meydana gelen hareketlilik, bu ilginç görüntüleri ortaya çıkardı. Kraterden sızan magma, yanardağın güneydoğu yamaçlarından yoğun bir lav akışına yol açtı. Sabah saatlerinde yanardağdaki kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’ndaki bu son püskürtme, son birkaç ayda kaydedilen 13’üncü volkanik aktivite olarak kayıtlara geçti.

KANLAON YANARDAĞI’NDA PATLAMA

Filipinler’de de bir diğer yanardağ patlaması meydana geldi. Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti. Patlamanın 5 dakika sürdüğü ve bu süre zarfında yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürüldüğü duyuruldu. Yetkililer, yanardağa yakın yerleşim alanlarındaki vatandaşlara tahliye çağrısında bulundu. Ayrıca, halka lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.